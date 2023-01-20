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Число погибших при сходе лавины в Китае увеличилось

Число погибших при сходе лавины в Китае увеличилось Количество погибших после схода снежной лавины около автомобильного тоннеля в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая возросло до 13 человек.
Другие страны
20 января 2023 г. 08:58
Число погибших при сходе лавины в Китае увеличилось

Количество погибших после схода снежной лавины около автомобильного тоннеля в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая возросло до 13 человек.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее стало известно о восьми жертвах снежного обвала. 20 января в районе ЧП ожидается облачная погода.

Сход лавины произошел 17 января около 19:50 по местному времени (15:50 – бакинское) в районе города Ньингчи.

В спасательной операции задействовано свыше одной тысячи человек.

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