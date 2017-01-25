Число жертв схода лавины на отель в центре Италии достигло 18 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Число погибших под снежной лавиной в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо (центр Италии) увеличилось до 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник агентство ANSA.

Последним из-под завалов было извлечено тело мужчины.

Пропавшими без вести считаются 11 человек.

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Пожарные, которые участвуют в поисковой операции в итальянском горном отеле Rigopiano, на который 18 января сошла снежная лавина, во вторник вечером вытащили из-под снежных завалов тело еще одной погибшей женщины, общее число жертв достигло 17 человек, передает Report со ссылкой на ANSA.

В Италии состоялись первые похороны погибших в сходе лавины в четырехзвездочный отель в Апеннинах. Люди собрались отдать последний долг 42-летнему Алессандро Джанкатерино и 31-летней Габриэле Д'Анджело, которые работали официантами в отеле в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццо 18 января.

Спасатели нашли тела 17 погибших под завалами, еще 12 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. 11 человек удалось спасти.

***22:07, 24 января

Число погибших под снежной лавиной в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо (центр Италии) увеличилось до 16 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

Как отмечает агентство, на данный момент пропавшими без вести числятся 13 человек.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на расположенный на высоте 1,2 тыс. метров отель в минувшую среду, полностью накрыв четырехэтажное здание.

Из более чем 30 находившихся в момент схода лавины в здании отеля выжили девять человек, включая четырех детей, которые были извлечены из-под завалов. Еще двое незадолго до катастрофы покинули здание отеля и также остались живы.