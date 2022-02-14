Число погибших при протестах в Судане достигло 80 человек

Правозащитники из Комитета врачей Судана сообщили о гибели от полученных ранений еще одного протестующего.

Правозащитники из Комитета врачей Судана сообщили о гибели от полученных ранений еще одного протестующего.

Как передает Report, таким образом, число погибших во время акций протеста против военного переворота в восточноафриканской стране достигло 80 человек.

Отмечается, что по призыву Комитета сопротивления Судана на улицы столицы страны, Хартума, вышли тысячи человек.

Полиция применила слезоточивый газ и шумовые бомбы для разгона демонстрантов, маршировавших к президентскому дворцу с требованием "перехода к полному гражданскому правлению".

В Судане утром 25 октября армия предприняла попытку переворота.

Акции протеста против военного мятежа все еще продолжаются по всей стране.