Число погибших при пожаре в жилом доме в Париже достигло 10

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв пожара в жилом доме в XVI округе Парижа достигло 10 человек, сообщает Report со ссылкой на France Info.

По меньшей мере один из погибших - малолетний ребенок.

Пожар в восьмиэтажном жилом доме на улице Эрланже начался около 01.00 по местному времени. В связи с возгоранием правоохранители задержали женщину, проживавшую в этом здании. Ее подозревают в том, что именно она спровоцировала пожар. Отмечается, что эта женщина страдает психическими расстройствами и была нетрезва в момент задержания.

Ранее сообщалось о семи погибших.