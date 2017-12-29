Число погибших при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке возросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В результате пожара в Нью-Йорке погибли как минимум 12 человек, среди них ребенок. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил мэр города Билл Де Блазио на пресс-конференции с места инцидента.

При этом власти отмечают, что эти данные предварительные и количество жертв будет расти.

По его словам, четыре человека находятся сейчас в критическом состоянии.

Еще двенадцать человек были спасены из горящего дома.

*** 06:36

В результате пожара в нью-йоркском районе Бронкс погибли по меньшей мере девять человек, сообщает Report со ссылкой на The New York Post.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы более 160 сотрудников пожарной охраны города. Пожару присвоена четвёртая степень опасности.

***06:05

Двое погибли, не менее 15 человек пострадали при пожаре в Бронксе.

Как передает Report, информацию об этом распространили местные пожарно-спасательные службы в ночь на пятницу, 29 декабря.

На месте пожара работает около 170 спасателей, сообщает ТАСС.

Все пострадавшие госпитализированы, ведется расследование.