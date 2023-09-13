Число погибших при пожаре в жилом доме в Ханое возросло до 56

По меньшей мере 56 человек погибли, еще 37 пострадали в результате пожара в жилом комплексе в районе Тханьсуан во вьетнамском Ханое.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на полицию сообщила газета Tuổi Trẻ.
Ранее поступала информация о 3 жертвах и 40 пострадавших.
По данным издания, 39 человек из числа погибших уже опознаны. Все пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии не приводится.
Согласно сведениям газеты Lao Động, в отношении владельца многоквартирного здания возбуждено дело за нарушение правил пожарной безопасности. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств произошедшего.