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Число погибших при пожаре в жилом доме в Ханое возросло до 56

Число погибших при пожаре в жилом доме в Ханое возросло до 56 По меньшей мере 56 человек погибли, еще 37 пострадали в результате пожара в жилом комплексе в районе Тханьсуан во вьетнамском Ханое.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 17:49
Число погибших при пожаре в жилом доме в Ханое возросло до 56

По меньшей мере 56 человек погибли, еще 37 пострадали в результате пожара в жилом комплексе в районе Тханьсуан во вьетнамском Ханое.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на полицию сообщила газета Tuổi Trẻ.

Ранее поступала информация о 3 жертвах и 40 пострадавших.

По данным издания, 39 человек из числа погибших уже опознаны. Все пострадавшие госпитализированы, информации об их состоянии не приводится.

Согласно сведениям газеты Lao Động, в отношении владельца многоквартирного здания возбуждено дело за нарушение правил пожарной безопасности. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Vyetnamda yaşayış kompleksində baş verən yanğında ölənlərin sayı 56-ya çatıb

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