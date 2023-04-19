Число погибших при пожаре в пекинской больнице возросло до 29 человек

Число погибших при пожаре в частной больнице Чанфэн в Пекине достигло 29 человек, пострадавших - 39-ти. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Число погибших при пожаре в частной больнице Чанфэн в Пекине достигло 29 человек, пострадавших - 39-ти. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в администрации городского района.

Сообщается, что из горевшего здания были эвакуированы 142 человека.

Пожар, начавшийся во вторник вечером, потушили. Вероятной причиной возгорания названы сварочные работы в стационаре, из-за которых могли разлетаться искры. В связи со случившимся задержаны 12 человек, в том числе главврач и бригадир ремонтников.