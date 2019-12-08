Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти, пострадали 30 человек, в больницах остаются девять.

Как передает Report, об этом сообщает госслужба Украины по ЧС.

В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. Ранее сообщалось о восьми погибших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог. В полиции заявили, что подозреваются два человека. Президент объявил 8 декабря днем национального траура.