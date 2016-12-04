Число погибших при пожаре в Калифорнии возросло до 40 человек

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В городе Окленд недалеко от Сан-Франциско на складе, где проводилась рейв-вечеринка, произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал CBS, в результате пожара могли погибнуть до 40 человек, гибель девяти подтверждена.

Уточняется, что музыканты использовали помещение склада для работы и жизни, но у них не было официального разрешения на это, а также на проведение музыкального концерта. Причины возникновения пожара выясняются.

Пожар продолжался в течение нескольких часов, за это время произошло обрушение крыши на втором этаже здания, который был соединен с первым уровнем временными деревянными лестницами. В здании, где произошел пожар, отсутствовали огнетушители и детекторы дыма.

По информации The Voice of America, для того, чтобы взять ситуацию под контроль понадобилось участие 55 пожарных.