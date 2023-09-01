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Число погибших при пожаре в доме в Йоханнесбурге достигло 76

Число погибших при пожаре в доме в Йоханнесбурге достигло 76 Число погибших при пожаре в пятиэтажном здании в центре Йоханнесбурга увеличилось до 76.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 19:41
Число погибших при пожаре в доме в Йоханнесбурге достигло 76

Число погибших при пожаре в пятиэтажном здании в центре Йоханнесбурга увеличилось до 76.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

"В самом доме сгорели и задохнулись от дыма 74 человека, еще двое умерли позднее в больнице", - заявил он. Ранее власти объявили о 74 погибших.

Расположенное в центре Йоханнесбурга пятиэтажное здание загорелось накануне ранним утром. Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии возникновения пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений. Окончательный вывод еще не сделан. В доме, находившемся в аварийном состоянии, проживали люди, незаконно занявшие его, в том числе нелегальные мигранты.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил по поводу случившегося и назвал пожар огромной трагедией. Он подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование случившегося с тем, чтобы не допускать подобные инциденты в будущем.

Сейчас квартал, где находится сгоревший дом, перекрыт для движения. Идет разбор завалов.

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