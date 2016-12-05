На месте пожара в ночном клубе в американском Окленде обнаружено тела 30 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Спасатели на месте пожара в ночном клубе в американском Окленде обнаружили тела 30 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

"Мы подтверждаем, что погибли 30 человек. Это огромное число и оно не окончательное", — цитирует сержанта Рэя Келли агентство Франс Пресс. Келли добавил, что поиски тел могут продлиться несколько дней.

Пожар в ночном клубе в Окленде произошел в субботу. Власти города не исключают, что жертвами пожара могли стать до 40 человек.

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Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего во время музыкальной вечеринки в американском Окленде (штат Калифорния), возросло до 24 человек.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье Рейтер.

Ранее власти заявляли о девяти жертвах трагедии, более 25 числятся пропавшими без вести. Представитель управления шерифа округа Аламеда Рэй Келли предупреждал, что число жертв будет расти.

"Мы готовы к цифре от 30 до 40 погибших", - указал ранее он.