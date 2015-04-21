Число погибших при пожарах на юге Сибири достигло 34 человек

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ При масштабных пожарах на юге Сибири погибли 34 человека, пострадали более 7,5 тыс. жителей. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом доложил во вторник глава МЧС Владимир Пучков на совещании в Хакасии, которое проводит президент России Владимир Путин.

"34 человека погибли на сегодняшний день на юге Сибири", - отметил глава МЧС.

По его словам, чрезвычайная ситуация сложилась "в результате аномальных изменений погоды и несанкционированных сельскохозяйственных палов и сжигания мусора на частных подворьях". Наиболее сложной обстановка оказалась на территориях Хакасии, Красноярского и Забайкальского краев. В результате ЧС пострадали жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и связи, добавил министр.

По его словам, за медицинской помощью обратились более 1,4 тыс. человек, в стационарах в настоящее время находятся 77 пострадавших - в том числе, четверо доставлены спецбортом МЧС России в специализированные лечебные учреждения Москвы.