Число погибших при попытке пересечь границу из Марокко в Испанию выросло до 23

Число мигрантов, погибших при попытке пересечь границу Марокко и испанского автономного города Мелилья, расположенного на средиземноморском побережье Африки, увеличилось до 23.

Число мигрантов, погибших при попытке пересечь границу Марокко и испанского автономного города Мелилья, расположенного на средиземноморском побережье Африки, увеличилось до 23.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в марокканских властных структурах.

"Пять мигрантов умерли, в результате общее число погибших достигло 23", - приводит его слова агентство. Источник добавил, что "18 мигрантов и один сотрудник полиции остаются под наблюдением врачей".

Давка произошла утром в пятницу. Около 2 тыс. нелегалов попытались попасть в Мелилью. Несмотря на действия правоохранительных органов, примерно 130 человек смогли проникнуть на ее территорию. Все пострадавшие направлены в больницы марокканских городов Надор и Уджда.