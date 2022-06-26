Число погибших при попытке пересечь границу из Марокко в Испанию выросло до 23

Число мигрантов, погибших при попытке пересечь границу Марокко и испанского автономного города Мелилья, расположенного на средиземноморском побережье Африки, увеличилось до 23.
Как передает Report, об этом сообщило
"Пять мигрантов умерли, в результате общее число погибших достигло 23", - приводит его слова агентство. Источник добавил, что "18 мигрантов и один сотрудник полиции остаются под наблюдением врачей".
Давка произошла утром в пятницу. Около 2 тыс. нелегалов попытались попасть в Мелилью. Несмотря на действия правоохранительных органов, примерно 130 человек смогли проникнуть на ее территорию. Все пострадавшие направлены в больницы марокканских городов Надор и Уджда.