Число погибших при попытке пересечь границу из Марокко в Испанию выросло до 18 человек

Число незаконных мигрантов, погибших при попытке пересечь границу из Марокко в Испанию на пограничной линии в городе Мелилья, одной из североафриканских земель Испании, увеличилось до 18 человек.

Число незаконных мигрантов, погибших при попытке пересечь границу из Марокко в Испанию на пограничной линии в городе Мелилья, одной из североафриканских земель Испании, увеличилось до 18 человек.

Как передает Report со ссылкой на марокканское информационное агентства MAP, в столкновении, которое произошло при попытке перехода в Испанию и при попытке преодоления забора, скончались еще 13 человек.

Число погибших в результате инцидента увеличилось с 5 до 18 человек.

Представители провинции Мелилья объявили, что 24 июня утром более 1500 нелегальных мигрантов собрались на марокканской стороне границы и около 08:40 500 из них устремились к границе и сломали ворота на контрольно-пропускном пункте.

В результате инцидента погибли 5 иммигрантов с неурегулированным статусом, 76 из них получили ранения, 13 находятся в тяжелом состоянии, а также пострадали 140 марокканских полицейских.