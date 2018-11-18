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    Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индии возросло до 12 - ФОТО

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Количество погибших при падении автобуса в ущелье на севере Индии увеличилось до 12.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI.

    Ранее сообщалось о двух погибших и 14 пострадавших.

    Инцидент произошел в штате Уттаракханд, в автобусе находились более 20 пассажиров. По данным СМИ, водитель потерял управление, и автобус упал в ущелье глубиной 50 метров. Проводится спасательная операция.

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