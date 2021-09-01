Число погибших при падении автобуса в Перу возросло до 33

Число погибших в результате падения автобуса в овраг в перуанской провинции Уарочири в центральном регионе страны увеличилось до 33.

Число погибших в результате падения автобуса в овраг в перуанской провинции Уарочири в центральном регионе страны увеличилось до 33.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в местной полиции.

По его данным, тела четырех погибших были найдены под автобусом. Среди них - трое мужчин и один ребенок.

Ранее агентство со ссылкой на управление наземных перевозок людей, грузов и товаров сообщало о 29 погибших в результате инцидента. Как заявили в управлении, согласно данным системы GPS, автобус двигался с превышением скорости.