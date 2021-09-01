О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число погибших при падении автобуса в Перу возросло до 33

Число погибших при падении автобуса в Перу возросло до 33 Число погибших в результате падения автобуса в овраг в перуанской провинции Уарочири в центральном регионе страны увеличилось до 33.
Другие страны
1 сентября 2021 г. 11:17
Число погибших при падении автобуса в Перу возросло до 33

Число погибших в результате падения автобуса в овраг в перуанской провинции Уарочири в центральном регионе страны увеличилось до 33.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в местной полиции.

По его данным, тела четырех погибших были найдены под автобусом. Среди них - трое мужчин и один ребенок.

Ранее агентство со ссылкой на управление наземных перевозок людей, грузов и товаров сообщало о 29 погибших в результате инцидента. Как заявили в управлении, согласно данным системы GPS, автобус двигался с превышением скорости.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28
Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
30 августа 2021 г. 10:37
Обнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
ФотоОбнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
30 августа 2021 г. 10:18
Президенту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
29 августа 2021 г. 23:19
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
29 августа 2021 г. 14:37
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
28 августа 2021 г. 09:43
Азербайджанские миротворцы вернулись на родину
ФотоАзербайджанские миротворцы вернулись на родину
27 августа 2021 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi