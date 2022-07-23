Число погибших при опрокидывании лодки в Пакистане достигло 33

Число погибших при опрокидывании лодки в понедельник на реке Инд в районе населенного пункта Мачка (северо-восточная провинция Пенджаб) возросло до 33 человек.
По информации издания, в районе инцидента продолжается операция по поиску 17 пропавших без вести человек. В ней принимают участие военнослужащие и местные жители, уточняет газета. Однако шансы на обнаружение пассажиров опрокинувшейся лодки, которые могли бы остаться в живых спустя четыре дня после происшествия, равны нулю, пишет издание.
Напомним, что в среду Dawn сообщала о 28 погибших в результате происшествия.