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Число погибших при опрокидывании лодки в Пакистане достигло 33

Число погибших при опрокидывании лодки в Пакистане достигло 33 Число погибших при опрокидывании лодки в понедельник на реке Инд в районе населенного пункта Мачка (северо-восточная провинция Пенджаб) возросло до 33 человек.
Другие страны
23 июля 2022 г. 03:14
Число погибших при опрокидывании лодки в Пакистане достигло 33

Число погибших при опрокидывании лодки в понедельник на реке Инд в районе населенного пункта Мачка (северо-восточная провинция Пенджаб) возросло до 33 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на местные власти.

По информации издания, в районе инцидента продолжается операция по поиску 17 пропавших без вести человек. В ней принимают участие военнослужащие и местные жители, уточняет газета. Однако шансы на обнаружение пассажиров опрокинувшейся лодки, которые могли бы остаться в живых спустя четыре дня после происшествия, равны нулю, пишет издание.

Напомним, что в среду Dawn сообщала о 28 погибших в результате происшествия.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda qayığın batması nəticəsində ölənlərin sayı 33-ə çatıb

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