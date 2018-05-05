Число погибших при обвале угольных шахт в Пакистане увеличилось до 18 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку 5 мая. REPORT.AZ/ Не менее 18 человек погибли в результате обрушения двух угольных шахт в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает в субботу газета Express Tribune.

Как передает Report, uазета Daily Pakistan уточняет, что обрушение произошло также на другой шахте округа, в районе Спин Карез. По данным СМИ, авария произошла из-за взрыва газа. Под землей по-прежнему остаются люди, идет операция по их спасению. На месте ЧП работают представители местной администрации, которые руководят ходом спасательных работ.

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть рабочих погибли, десятки пострадали в результате обрушения угольной шахты а округе Кветта пакистанской провинции Белуджистан, сообщает в субботу газета Dawn.

Как передает Report, авария произошла из-за взрыва газа. Сейчас под землей по-прежнему остаются заблокированными 11 шахтеров, на месте идет операция по их спасению.

На место ЧП уже прибыли представители местной администрации, которые руководят ходом спасательных работ. Отмечается, что все шахтеры – выходцы из одной деревни.