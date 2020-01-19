Число погибших при обстреле в Йемене увеличилось до 80 - ОБНОВЛЕНО - 3

Число погибших в результате ракетного обстрела тренировочного лагеря армии Йемена в провинции Мариб возросло до 80.

Как передает Report, oб этом информирует Al-Hadath.

По данным телеканала, целью обстрела была мечеть.

Ранее сообщалось о 70 погибших военных при атаке в провинции Мариб.

11:40***

Число погибших при обстреле казармы йеменской армии в провинции Мареб на северо-востоке Йемена возросло до 70, ранены 50 человек.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости йеменский военный источник.

Йеменская армия обвинила в обстреле мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).

Движение "Ансар Аллах" (хуситы) на данный момент не взяло на себя ответственность за ракетный обстрел.

***03:28

Не менее 60 человек погибли в результате ракетного обстрела военного лагеря в провинции Мареб в Йемене, передает Report со ссылкой на Al-Arabiya.

Уточняется, что ещё более 50 человек в результате инцидента пострадали.

Ранее сообщалось о 24 погибших военных из Йемена. Военный источник предположил, что ракета была баллистической.

*** 00:37

Казарма армии Йемена подверглась ракетному обстрелу в провинции Мареб на северо-востоке страны: 24 военных погибли и 20 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил йеменский военный источник.

"Двадцать четыре военных погибли, 20 ранены в результате ракетной атаки по казарме для призывников в районе Аль-Млиль на северо-западе провинции Мареб. Предположительно ракета была баллистической", - сказал собеседник агентства.

Движение "Ансар Аллах" (хуситы) на данный момент не взяло на себя ответственность за ракетный обстрел.