Число погибших при обстреле в Йемене увеличилось до 80 - ОБНОВЛЕНО - 3

Число погибших в результате ракетного обстрела тренировочного лагеря армии Йемена в провинции Мариб возросло до 80.
Как передает Report, oб этом информирует Al-Hadath.
По данным телеканала, целью обстрела была мечеть.
Ранее сообщалось о 70 погибших военных при атаке в провинции Мариб.
11:40***
Число погибших при обстреле казармы йеменской армии в провинции Мареб на северо-востоке Йемена возросло до 70, ранены 50 человек.
Как передает Report, об этом заявил РИА Новости йеменский военный источник.
Йеменская армия обвинила в обстреле мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).
Движение "Ансар Аллах" (хуситы) на данный момент не взяло на себя ответственность за ракетный обстрел.
***03:28
Не менее 60 человек погибли в результате ракетного обстрела военного лагеря в провинции Мареб в Йемене, передает Report со ссылкой на Al-Arabiya.
Уточняется, что ещё более 50 человек в результате инцидента пострадали.
Ранее сообщалось о 24 погибших военных из Йемена. Военный источник предположил, что ракета была баллистической.
*** 00:37
Казарма армии Йемена подверглась ракетному обстрелу в провинции Мареб на северо-востоке страны: 24 военных погибли и 20 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил йеменский военный источник.
"Двадцать четыре военных погибли, 20 ранены в результате ракетной атаки по казарме для призывников в районе Аль-Млиль на северо-западе провинции Мареб. Предположительно ракета была баллистической", - сказал собеседник агентства.
Движение "Ансар Аллах" (хуситы) на данный момент не взяло на себя ответственность за ракетный обстрел.