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Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 90

Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 90 Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) тела еще четверых погибших, общее число жертв достигло 90.
Другие страны
11 июля 2021 г. 19:10
Число погибших при обрушении жилого дома в Майами возросло до 90

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) тела еще четверых погибших, общее число жертв достигло 90.

Как передает Report, об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого ведется на странице округа в Facebook.

"Мы извлекли из-под обломков тела нескольких жертв. Общее число погибших теперь составляет 90", - сказала она. Кава добавила, что судьба 31 человека остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля, через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

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Версия на азербайджанском языке Floridada çökən binada ölənlərin sayı 90-a yüksəldi

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