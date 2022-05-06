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Число погибших при обрушении жилого дома в Китае возросло до 53

Число погибших при обрушении жилого дома в Китае возросло до 53 Число погибших в результате обрушения жилого здания в городе Чанша на территории Центрального Китая возросло вдвое, до 53.
Другие страны
6 мая 2022 г. 07:19
Число погибших при обрушении жилого дома в Китае возросло до 53

Число погибших в результате обрушения жилого здания в городе Чанша на территории Центрального Китая возросло вдвое, до 53.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

Ранее портал "Жэньминьван" проинформировал о 26 жертвах, еще 10 пострадавших выжили.

На пресс-конференции представитель администрации Чанши уточнил, что поисковая операция на месте ЧП завершена. Городское руководство подтвердило, что под развалинами людей больше нет.

Восьмиэтажное здание в Чанша обрушилось утром 29 апреля. Оно возведено в 2012 году и первоначально имело шесть этажей, однако в 2018 году было достроено. В строении размещались магазин, ресторан, небольшой кинозал и кофейня, гостиница, а также жилые квартиры.

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