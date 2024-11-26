Число погибших при обрушении здания в Танзании достигло почти 30 человек

Число погибших в результате обрушения здания в Дар-эс-Саламе достигло почти 30 человек.

Число погибших в результате обрушения здания в Дар-эс-Саламе достигло почти 30 человек.

Как передает Report, об этом сообщил портал Citizen со ссылкой на представителя правительства.

Согласно информации, по итогам спасательной операции в обрушившемся здании, завершившейся спустя 10 дней, число погибших достигло 29 человек, более 84 человек были спасены из-под завалов.

Напомним, что обрушение четырехэтажного здания произошло 16 ноября в районе Кариаку, где расположен крупнейший рынок. На тот момент сообщалось о 13 погибших и 42 раненых.

По данным представителя правительства Тобиаса Макобы, собственника здания задержали в ходе расследования аварии. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан распорядилась проверить состояние всех зданий в Кариаку под руководством премьер-министра Кассима Маджалива.