Число погибших при обрушении здания школы в Нигерии возросло до 22 человек

Число погибших в результате обрушения двухэтажного здания школы в штате Плато в центральной части Нигерии возросло до 22 человек.

Число погибших в результате обрушения двухэтажного здания школы в штате Плато в центральной части Нигерии возросло до 22 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Нигерии (NEMA).

В общей сложности 154 человека оказались под завалами, и все, кроме погибших, были спасены и госпитализированы.

Сообщается, что спасательные работы завершены и место завалов очищено.

Двухэтажное здание, принадлежащее академии Saint Academy в общине Буса Буджи северного района штата Джос, рухнуло во время занятий. Обрушения зданий - частое явление в самой густонаселенной стране Африки из-за несоблюдения правил безопасности и зачастую некачественных строительных материалов.