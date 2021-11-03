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Число погибших при обрушении высотного здания в Лагосе достигло 22

Число погибших при обрушении высотного здания в Лагосе достигло 22 До 22 человек увеличилось в среду число погибших в результате обрушения 1 ноября строящегося 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе.
Другие страны
3 ноября 2021 г. 20:22
Число погибших при обрушении высотного здания в Лагосе достигло 22

До 22 человек увеличилось в среду число погибших в результате обрушения 1 ноября строящегося 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил южноафриканский телеканал eNCA.

По его данным, еще два тела были извлечены в течение нынешнего дня. С момента обрушения спасателям удалось обнаружить под завалами девять живых людей, все они находятся в больнице. Однако, под рухнувшими конструкциями еще могут находиться люди. Поисковые и спасательные работы продолжаются.

Во вторник губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу сообщил, что отстранил от должности главу регионального агентства по регулированию строительства и распорядился провести расследование. В Лагосе 2 ноября из-за оползней, вызванных проливными дождями, рухнули еще два малоэтажных здания. Никто не погиб.

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