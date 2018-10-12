Число погибших при обрушении дома в Мексике возросло до семи человек

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Число жертв обрушения строящегося здания в городе Монтеррей на севере Мексики возросло до семи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг вечером неправительственная организации "Нуэво-Леон — Красный код", которая занимается отслеживанием чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось о трех погибших.

По данным организации, обрушилось здание строящегося торгового центра. Экстренным службам удалось спасти 14 рабочих, находившихся внутри.