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    Число погибших при обрушении дома в Мексике возросло до семи человек

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Число жертв обрушения строящегося здания в городе Монтеррей на севере Мексики возросло до семи.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг вечером неправительственная организации "Нуэво-Леон — Красный код", которая занимается отслеживанием чрезвычайных ситуаций.

    Ранее сообщалось о трех погибших.

    По данным организации, обрушилось здание строящегося торгового центра. Экстренным службам удалось спасти 14 рабочих, находившихся внутри.

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