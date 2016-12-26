Число погибших при нападении боевиков в ДРК увеличилось до 35 человек

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в минувшие выходные в результате нападения боевиков на деревни на востоке Демократической Республики Конго увеличилось до 35 человек.

Как передает Report, об этом ссобшил, агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 21 жертве.

Предположительно, четверо повстанцев Союзных демократических сил — национальной армии освобождения Уганды (ADF) напали на несколько деревень провинции Северное Киву. Военным ДРК удалось их ликвидировать, при них обнаружили две единицы огнестрельного оружия и мачете.