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    Число погибших при нападении боевиков в ДРК увеличилось до 35 человек

    Ранее сообщалось о 21 жертве

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в минувшие выходные в результате нападения боевиков на деревни на востоке Демократической Республики Конго увеличилось до 35 человек.

    Как передает Report, об этом ссобшил, агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

    Ранее сообщалось о 21 жертве.

    Предположительно, четверо повстанцев Союзных демократических сил — национальной армии освобождения Уганды (ADF) напали на несколько деревень провинции Северное Киву. Военным ДРК удалось их ликвидировать, при них обнаружили две единицы огнестрельного оружия и мачете.

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