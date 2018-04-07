Число погибших при наезде грузовика в Мюнстере увеличилось до 4, 20 пострадавших - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв наезда грузовика в Мюнстере увеличилось до 4, в том числе водитель грузовика.

Как передает Report, об этом сообщили в Twitter министерства внутренних дел ФРГ.

По информации Associated Press, представитель полиции Андреас Боде сообщил журналистам, еще 20 человек ранены, шесть из них тяжело.

По словам представителя полиции, из грузовика выпрыгнули еще двое людей и скрылись с места происшествия. На данный момент подозреваемые задержаны сотрудниками полиции. В фургоне, который въехал в людей, был обнаружен подозрительный предмет, сообщил представитель полиции. Поэтому, по его словам, был окружен центр города. О каком именно предмете идет речь, не сообщается.

***19:16

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В немецком городе Мюнстер, расположенном в земле Северный Рейн–Вестфалия, небольшой грузовик въехал в группу сидевших людей.

Как передает Report, по предварительным данным, погибли три человека, полиция подозревает преднамеренный наезд.

Представитель пожарной службы сообщил о 50 пострадавших. До этого говорилось о 30.

Источники Rheinische Post рассказывают, что водитель застрелился. Focus со ссылкой на полицию подтверждает, что подозреваемый покончил с собой.

На место происшествия прибыли полицейские вертолеты, сотрудники правоохранительных органов ищут взрывчатку.

В полиции подтвердили, что есть погибшие и пострадавшие. Их число пока не называется.