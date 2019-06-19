Число погибших при крушении судна в Индонезии выросло до 19 человек

Число погибших в результате крушения судна в Индонезии выросло до 19 человек, по крайней мере двое по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Detik.

Такие данные привел в среду начальник управления полиции провинции Восточная Ява Франс Барунг Мангера.

По его словам, "спасатели продолжают поиск возможных жертв произошедшей в понедельник катастрофы". На данный момент, отметил полицейский, "были спасены 39 пассажиров судна, всего же на его борту, по уточненным данным, находились не менее 60 человек".

Небольшое судно затонуло неподалеку от острова Мадура, расположенного к северо-востоку от главного острова страны Ява.