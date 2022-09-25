Около 100 человек погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Сирии

Число погибших в результате крушения в Средиземном море у берегов сирийского города Тартус судна, перевозившего нелегальных мигрантов из Ливана, возросло до 97.

Число погибших в результате крушения в Средиземном море у берегов сирийского города Тартус судна, перевозившего нелегальных мигрантов из Ливана, возросло до 97.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство SANA.

Согласно информации, два тела были извлечены из воды в воскресенье и перевезены в морг для проведения дальнейших обследований. Спасательные работы на месте крушения продолжаются. Ранее исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие в интервью телеканалу Al Mayadeen отмечал, что на борту затонувшего судна могло находиться от 120 до 150 человек.

Ранее агентство SANA приводило данные об обнаружении тел 77 погибших.