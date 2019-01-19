Число погибших при крушении судна у берегов Ливии может достигать 117 - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Число погибших мигрантов при крушении судна, произошедшем в пятницу у берегов Ливии, может достигать 117 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу новостной канал Rai News 24 со ссылкой на итальянских представителей Международной организации по миграции.

По его данным, по свидетельству трех выживших и спасенных вертолетом ВМС Италии мигрантов - двух суданцев и одного гамбийца, из Ливии они отплыли на надувной лодке в четверг, и на борту было 120 человек, включая 10 женщин и двух детей, в том числе новорожденного. После 11 часов в море лодка сдулась, и находившиеся на ней люди начали тонуть.

Еще накануне стало известно, что терпящее бедствие судно было замечено итальянским военным самолетом. Мигрантам были сброшены спасательные круги. Позднее итальянский вертолет доставил на остров Лампедуза трех спасенных. В районе бедствия были обнаружены тела троих погибших.

***05:47

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Судно с не менее чем 20 мигрантами на борту потерпело крушение в пятницу вечером в 50 км от берегов Ливии в Сицилийском проливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, в спасении утопающих был задействован вертолет ВМС Италии, действовавший в координации с ливийской службой береговой охраны. Терпящее бедствие судно было замечено с итальянского военного самолета. Мигрантам были сброшены спасательные круги.

Они помогли выжить троим. В воде были обнаружены тела троих погибших. Поиск остальных ведется.

Ранее в Италии заявили, что не согласятся принимать очередных мигрантов.