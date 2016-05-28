​Число погибших при крушении судна с мигрантами возросло до 45

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ ВМС Италии обнаружили 45 тел мигрантов, погибших в пятницу при очередном крушении судна в Средиземном море.

Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, еще десятки человек остаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о порядка десяти погибших. Рядом с местом крушения находится корабль ВМС Италии Vega и другие спасательные катера.

"Корабль Vega спас 135 мигрантов с тонущего судна. Было обнаружено 45 тел, поиски продолжаются", — говорится в сообщении итальянских ВМС в микроблоге Twitter.

Крушение судна с мигрантами в пятницу стало третьим по счету за последние три дня.