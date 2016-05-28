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    ​Число погибших при крушении судна с мигрантами возросло до 45

    Еще десятки человек остаются пропавшими без вести

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ ВМС Италии обнаружили 45 тел мигрантов, погибших в пятницу при очередном крушении судна в Средиземном море.

    Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, еще десятки человек остаются пропавшими без вести.

    Ранее сообщалось о порядка десяти погибших. Рядом с местом крушения находится корабль ВМС Италии Vega и другие спасательные катера.

    "Корабль Vega спас 135 мигрантов с тонущего судна. Было обнаружено 45 тел, поиски продолжаются", — говорится в сообщении итальянских ВМС в микроблоге Twitter.

    Крушение судна с мигрантами в пятницу стало третьим по счету за последние три дня.

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