Число погибших при крушении самолета в ДРК возросло до 29 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате крушения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29, еще 16 человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает портал Actualite.

Ранее портал сообщил, что самолет типа Dornier-228 потерпел крушение через три минуты после взлета. Первоначально сообщалось о шести погибших, однако позже Actualite сообщил, что на месте крушения было обнаружено 24 тела.

***17:14

Небольшой самолет разбился в воскресенье в городе Гоме на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), по меньшей мере 24 человека погибли. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя городских сил гражданской обороны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации источника агентства в авиакомпании, на борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Кроме того, поступили сведения о возможных жертвах среди жителей района, где упал самолет.

Принадлежавшее частной компании Busy Bee двухмоторное воздушное судно типа Dornier рухнуло в жилом районе Гомы во время взлета.

Ранее мэр города рассказал AFP о шести погибших. Официальный представитель местного аэропорта со своей стороны заявил, что выживших нет.