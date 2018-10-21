Число погибших при крушении поезда в Тайване достигло 22 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Не менее 22 человек погибли при крушении поезда на Тайване, ещё 171 получил ранения различной степени тяжести.

Как передает Report, об этом рассказал представитель пожарного управления города Илань, слова которого приводит Центральное новостное агентство острова.

***16:36

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В результате схода с рельсов поезда на Тайване пострадали более 100 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное новостное агентство.

Инцидент произошел в 18:50 по местному времени. Погибли 17 человек.

Как сообщает United Daily News, инцидент произошел в уезде Илань около станции "Синьма". После аварии движение на железной дороге перекрыто в обе стороны.

***15:21

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Как минимум 17 человек погибли на Тайване при сходе пассажирского поезда с рельсов.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное новостное агентство Тайваня.

Сообщается, что ещё около 40 человек могут быть заблокированы в перевернувшихся вагонах.

Напомним, что по меньшей мере 61 человек погиб и более 70 получили ранения в штате Пенджаб на северо-западе Индии, где поезд врезался в толпу людей, участвовавших в религиозном празднике.