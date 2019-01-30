Число погибших при крушении двух лодок в Джибути возросло до 28

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Число погибших при крушении двух лодок около берегов Джибути возросло до 28, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на руководителя миссии Международной организации по миграции (IOM) Лалини Верассами, помимо пяти тел, которые были обнаружены накануне, "этим утром были найдены еще 23 тела".

"Береговая охрана продолжает поиски", - заявила представитель IOM.

Еще более 100 человек считаются пропавшими без вести.