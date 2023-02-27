Число погибших при кораблекрушении у южных берегов Италии мигрантов достигло 62

Количество мигрантов, погибших при кораблекрушении в воскресенье у южного побережья Италии, возросло до 62.

Количество мигрантов, погибших при кораблекрушении в воскресенье у южного побережья Италии, возросло до 62.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

Тела, вынесенные на берег в районе города Кутро в южной области Калабрия, обнаружила служба спасения.

Среди погибших много женщин и не менее 13 детей, в том числе один новорожденный. Выжили в кораблекрушении 80 человек. Вызывают затруднение попытки определить точное число находившихся на борту лодки, разбившейся, скорее всего, о рифы в условиях шторма в 100 м от берега. Пропавшие без вести могут исчисляться десятками.

Как удалось установить, лодка вышла четыре дня назад из турецкого Измира. На ней плыли выходцы из Ирака, Ирана, Пакистана, Афганистана, Сирии. Итальянские правоохранители задержали трех предполагаемых незаконных перевозчиков людей. Местная прокуратура открыла расследование.