Число погибших при авиаударах Израиля по Йемену увеличилось до 10

Число погибших в результате налета ВВС Израиля на расположения хуситов из повстанческого движения "Ансар Аллах" в Сане выросло до 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба движения.

По ее сведениям, в результате ударов по электростанции "Хазиз" и заправочной станции в Сане погибли 10 человек, еще 92 получили ранения. В критическом состоянии находится 21 пострадавший.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 67 раненых.

Напомним, что 24 августа Израиль нанес серию ударов с воздуха по энергетическим объектам Саны. Обстрелу подверглись топливозаправочная станция компании Yemen Petroleum и электростанция "Хазиз".