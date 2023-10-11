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Число погибших в Израиле при атаке ХАМАС достигло 1 200, пострадали свыше 2 700 человек

Число погибших в Израиле при атаке ХАМАС достигло 1 200, пострадали свыше 2 700 человек Число погибших в Израиле в результате атаки группировки ХАМАС возросло до 1 200, еще не менее 2 700 человек пострадали.
Другие страны
11 октября 2023 г. 08:23
Число погибших в Израиле при атаке ХАМАС достигло 1 200, пострадали свыше 2 700 человек

Число погибших в Израиле в результате атаки группировки ХАМАС возросло до 1 200, еще не менее 2 700 человек пострадали.

Как сообщает Report, об этом в прямом эфире на странице оборонного ведомства в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

Напомним, ранее Общественное радио Израиля "Кан" озвучил неофициальные данные о том, что в результате атаки ХАМАСа погибли 1200 человек и получили ранения 2 900 человек.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

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Версия на азербайджанском языке İsraildə HƏMAS-ın hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 1 200-ə çatıb, yaralı sayı 2 700-ü ötüb

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