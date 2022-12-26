Число погибших после взрыва в жилом доме на острове Джерси возросло до 10

Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Сент-Хелиер на британском острове Джерси увеличилось до 10.

Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Сент-Хелиер на британском острове Джерси увеличилось до 10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник полицией расположенного в проливе Ла-Манш островного владения британской короны.

Как отмечается в заявлении, еще одной жертвой инцидента стала 73-летняя Кэтлин Макгиннесс, которая проживала в соседнем доме с тем, который обрушился. Отмечается, что она была доставлена в местную больницу в день взрыва, 10 декабря, где и умерла 25 декабря. О том, что именно произошло с женщиной, полиция не уточняет.

В результате взрыва многоквартирное трехэтажное здание было полностью разрушено. Поисковые службы спустя несколько дней извлекли из-под завалов тела девяти погибших жильцов, возраст которых составлял от 61 года до 73 лет.

Накануне трагедии жители дома вызывали пожарных и жаловались на запах газа. По сообщениям официальных лиц, пожарные прибыли на вызов, провели проверку, однако людей не стали отселять. Обстоятельства произошедшего расследуются.