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Число погибших после взрыва в жилом доме на острове Джерси возросло до 10

Число погибших после взрыва в жилом доме на острове Джерси возросло до 10 Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Сент-Хелиер на британском острове Джерси увеличилось до 10.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 16:18
Число погибших после взрыва в жилом доме на острове Джерси возросло до 10

Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Сент-Хелиер на британском острове Джерси увеличилось до 10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник полицией расположенного в проливе Ла-Манш островного владения британской короны.

Как отмечается в заявлении, еще одной жертвой инцидента стала 73-летняя Кэтлин Макгиннесс, которая проживала в соседнем доме с тем, который обрушился. Отмечается, что она была доставлена в местную больницу в день взрыва, 10 декабря, где и умерла 25 декабря. О том, что именно произошло с женщиной, полиция не уточняет.

В результате взрыва многоквартирное трехэтажное здание было полностью разрушено. Поисковые службы спустя несколько дней извлекли из-под завалов тела девяти погибших жильцов, возраст которых составлял от 61 года до 73 лет.

Накануне трагедии жители дома вызывали пожарных и жаловались на запах газа. По сообщениям официальных лиц, пожарные прибыли на вызов, провели проверку, однако людей не стали отселять. Обстоятельства произошедшего расследуются.

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Версия на английском языке Death toll rises to 10 after Jersey apartment blast

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