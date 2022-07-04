Число погибших после схода оползня в Индии достигло 42 человек

Количество погибших в результате схода оползня в северо-восточном индийском штате Манипур достигло 42 человек, среди них 27 военнослужащих.

Количество погибших в результате схода оползня в северо-восточном индийском штате Манипур достигло 42 человек, среди них 27 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Quint.

Горная масса сошла вблизи строящейся железнодорожной станции, где находилось расположение 107-й роты индийских сухопутных войск. Среди гражданских погибли инженеры-железнодорожники, строители и несколько местных жителей.

20 человек, из которых трое военнослужащих, числятся пропавшими без вести. Спасательная операция на месте ЧП продолжается, однако ее осложняют погодные условия - идут сильные дожди, есть угроза схода новых оползней.

Вероятность найти выживших остается мала, с момента удара стихии уже прошло пять суток. Перед специалистами также стоит задача найти оружие и боеприпасы, которыми были вооружены военные.