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Число погибших после схода оползня в Индии достигло 42 человек

Число погибших после схода оползня в Индии достигло 42 человек Количество погибших в результате схода оползня в северо-восточном индийском штате Манипур достигло 42 человек, среди них 27 военнослужащих.
Другие страны
4 июля 2022 г. 08:51
Число погибших после схода оползня в Индии достигло 42 человек

Количество погибших в результате схода оползня в северо-восточном индийском штате Манипур достигло 42 человек, среди них 27 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Quint.

Горная масса сошла вблизи строящейся железнодорожной станции, где находилось расположение 107-й роты индийских сухопутных войск. Среди гражданских погибли инженеры-железнодорожники, строители и несколько местных жителей.

20 человек, из которых трое военнослужащих, числятся пропавшими без вести. Спасательная операция на месте ЧП продолжается, однако ее осложняют погодные условия - идут сильные дожди, есть угроза схода новых оползней.

Вероятность найти выживших остается мала, с момента удара стихии уже прошло пять суток. Перед специалистами также стоит задача найти оружие и боеприпасы, которыми были вооружены военные.

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