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Число погибших после схода оползня на западе Индии возросло до 22

Число погибших после схода оползня на западе Индии возросло до 22 Число погибших в результате схода оползня в ночь на четверг в индийском штате Махараштра достигло 22, около 100 человек числятся пропавшими без вести.
Другие страны
22 июля 2023 г. 02:31
Число погибших после схода оползня на западе Индии возросло до 22

Число погибших в результате схода оползня в индийском штате Махараштра достигло 22, около 100 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщила местная полиция.

Ранее сообщалось о 13 погибших. Спасатели работали на месте происшествия в течение всего дня, с наступлением темноты поиски были остановлены и будут возобновлены утром в субботу.

Оползень сошел на десятки домов в деревне в округе Райгад в ночь на четверг. Там в тот момент находились более 200 человек. Более 70 из них удалось спастись, еще 21 человека извлекли живыми из-под массы земли.

Работу спасателей осложняют продолжающиеся ливни, а также расположение в труднодоступной местности населенного пункта, оказавшегося под ударом стихии. Не исключено, что число погибших возрастет.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanın qərbində torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 22-yə çatıb

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