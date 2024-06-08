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Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 36, 8 тыс. человек

Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 36, 8 тыс. человек Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило отметку в 36,8 тыс.
Другие страны
8 июня 2024 г. 18:19
Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 36, 8 тыс. человек

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило отметку в 36,8 тыс.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения Газы.

"С начала октября прошлого года число жертв агрессии Израиля в Газе увеличилось до 36 801, еще 83 680 человек пострадали", - говорится в сводке ведомства.

За прошедшие сутки, утверждает Минздрав Газы, в результате действий израильских военных 70 палестинцев погибли, еще 150 получили ранения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada ölən fələstinlilərin sayı 36,8 min nəfəri keçib

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