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Число погибших палестинцев в Газе превысило 30,5 тыс. человек

Число погибших палестинцев в Газе превысило 30,5 тыс. человек Более 30,5 тыс. палестинцев погибли, почти 72 тыс. пострадали в результате боевых действий в секторе Газа.
Другие страны
4 марта 2024 г. 13:22
Число погибших палестинцев в Газе превысило 30,5 тыс. человек

Более 30,5 тыс. палестинцев погибли, почти 72 тыс. пострадали в результате боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привело министерство здравоохранения сектора.

"Число жертв в Газе с октября прошлого года возросло до 30 534, еще 71 920 человек получили ранения", - указывается в заявлении Минздрава, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Только за минувшие сутки при израильских бомбардировках и обстрелах районов Газы погибли 124 человека, 210 пострадали, добавили в ведомстве.

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Версия на английском языке Gaza death toll surpasses 30,500
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