Число погибших палестинцев в Газе превысило 30,5 тыс. человек

Более 30,5 тыс. палестинцев погибли, почти 72 тыс. пострадали в результате боевых действий в секторе Газа.

Более 30,5 тыс. палестинцев погибли, почти 72 тыс. пострадали в результате боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привело министерство здравоохранения сектора.

"Число жертв в Газе с октября прошлого года возросло до 30 534, еще 71 920 человек получили ранения", - указывается в заявлении Минздрава, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Только за минувшие сутки при израильских бомбардировках и обстрелах районов Газы погибли 124 человека, 210 пострадали, добавили в ведомстве.