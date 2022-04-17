Число погибших от тропического шторма "Меги" на Филиппинах возросло до 172

Более 2,01 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах, погибли 172 человек.

Более 2,01 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги" на Филиппинах, погибли 172 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в опубликованном в воскресенье отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 395,9 тыс человек были перемещены в 909 эвакуационных центров, 33,4 тыс человек заранее эвакуировались. Восемь человек получили травмы, 110 числятся пропавшими без вести. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 156, еще 11 - в регионе Западные Висайи, три - в Давао и два - в регионе Центральные Виссайи.

Согласно уточненной информации, "Меги" повредил 9,7 тыс домов, предварительная сумма ущерба составила 709,5 тыс песо (13,5 тыс долларов США). Зафиксировано 517 наводнений и 88 оползней. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 249,8 млн песо (4,78 млн долларов США), 45 инфраструктурным объектам - 6,95 млн песо (133,2 тыс долларов США). В результате удара стихии повреждены 240 дорог и девять мостов. В 76 городах зафиксированы перебои с электроснабжением, в трех - с водоснабжением.

Власти восьми регионов объявили о приостановке занятий в 192 учебных заведениях и работы на 139 предприятиях. Прекращена работа 41 порта, шесть из них возобновили деятельность. В 16 городах и муниципалитетах действует чрезвычайное положение. На оказание помощи правительством выделено 50,4 млн песо (966,1 тыс долларов США).