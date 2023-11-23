Число погибших от последствий сильных дождей в Доминикане возросло до 27

По меньшей мере 27 человек стали жертвами последствий проливных дождей и вызванных ими наводнений на территории Доминиканской Республики в прошедшие выходные.

По меньшей мере 27 человек стали жертвами последствий проливных дождей и вызванных ими наводнений на территории Доминиканской Республики в прошедшие выходные.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Hoy со ссылкой на данные спасательных служб.

Ранее отмечалось о 21 погибшем. Доступ к питьевой воде временно ограничен у 780 тыс. жителей Доминиканы. Транспортное сообщение прервано с более чем 20 населенными пунктами, около 8 тыс. человек эвакуированы. В нескольких регионах страны фиксируют перебои с электроснабжением. Коммунальные службы работают над расчисткой и восстановлением инфраструктуры.