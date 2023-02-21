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Число погибших от последствий ливней в Бразилии выросло до 44

Число погибших от последствий ливней в Бразилии выросло до 44 Число жертв последствий тропического циклона, принесшего ливни в бразильский штат Сан-Паулу, выросло до 44.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 22:08
Число погибших от последствий ливней в Бразилии выросло до 44

Число жертв последствий тропического циклона, принесшего ливни в бразильский штат Сан-Паулу, выросло до 44.

Как передает Report, об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

Ранее сообщалось о 40 погибших.

Установлены личности семерых погибших, в том числе троих детей. Как уточняет издание, в минувшие выходные в регионе выпало больше месячной нормы осадков, в наиболее пострадавших Сан-Себастьяне и Бертиоге этот показатель достиг рекордных 627 и 683 мм. Удар стихии привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры.

Прервано транспортное сообщение по крупным трассам, соединяющим одноименную столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро. По информации местных властей, неизвестна судьба по меньшей мере 40 человек. Порядка 2,5 тыс. жителей лишились крова. Проводится массовая эвакуация туристов, находившихся в этом популярном курортном районе в предкарнавальные выходные дни.

В пяти муниципалитетах, на которые пришелся основной удар стихии, объявлен режим ЧС. Во многих районах нарушено водо- и электроснабжение, не работает сотовая связь. В борьбе с последствиями ливней задействованы более 500 сотрудников различных служб, в том числе военные.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada güclü yağışlar nəticəsində ölənlərin sayı 44 nəfərə çatıb

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