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Число погибших от последствий ливней в Бразилии выросло до 40

Число погибших от последствий ливней в Бразилии выросло до 40 Число жертв последствий тропического циклона, принесшего ливни в штат Сан-Паулу, выросло до 40.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 03:43
Число погибших от последствий ливней в Бразилии выросло до 40

Число жертв последствий тропического циклона, принесшего ливни в штат Сан-Паулу, выросло до 40.

Как передает Report, об этом пишет газета Folha de S.Paulo. Ранее сообщалось о 36 погибших.

Издание уточняет, что в минувшие выходные в регионе выпало больше месячной нормы осадков, в наиболее пострадавших Сан-Себастьяне и Бертиоге этот показатель достиг рекордных 627 и 683 мм. Циклон привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры.

Прервано транспортное сообщение по крупным трассам, соединяющим одноименную столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро. По информации местных властей, неизвестна судьба по меньшей мере 40 человек. Порядка 2,5 тыс. жителей лишились жилья.

В пяти муниципалитетах, на которые пришелся основной удар стихии, объявлен режим ЧС. Во многих районах нарушено водо- и электроснабжение, не работает сотовая связь. В борьбе с последствиями ливней задействованы более 500 сотрудников различных служб, в том числе военные.

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