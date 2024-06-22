Число погибших от отравления контрафактным алкоголем в Индии достигло 55 человек

Число погибших от употребления поддельного алкоголя в индийском штате Тамилнад достигло 55 человек, еще 142 человека остаются в больницах с отравлением.

Число погибших от употребления контрафактного алкоголя в индийском штате Тамилнад достигло 55 человек, еще 142 человека остаются в больницах с отравлением.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Hindu.

Инцидент произошел в городе Каллакуричи, расположенном примерно в 250 километрах от столицы штата Ченнаи.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 человек умерли и еще 12 серьезно отравились в Индии после употребления контрафактного алкоголя. Торговец контрафактным алкоголем арестован. Было изъято 200 литров спиртного, в котором обнаружены примеси метанола.