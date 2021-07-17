Число погибших от оползня в Японии увеличилось до 13

Число погибших под завалами, образовавшимися в результате схода оползня в японском городе Атами префектуры Сидзуока, возросло до 13.

Число погибших под завалами, образовавшимися в результате схода оползня в японском городе Атами префектуры Сидзуока, возросло до 13.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Иомиури" .

В ходе поисково-спасательных работ был обнаружен еще один погибший. Общее число жертв трагедии таким образом достигло 13 человек.

Пропавшими без вести до сих пор числятся 16 человек. В эвакуации остается около 500 человек. В районе бедствия продолжаются поисковые работы. Оползнем снесено около 130 домов.

Отметим, что 3 июля в Атами сошел оползень, в результате чего около 20 человек пропали без вести. Местная администрация направила запрос в национальные вооруженные силы на оказание дополнительной помощи.