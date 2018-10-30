Число погибших от непогоды в Италии достигло семи человек

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Семь человек погибли в общей сложности в Италии из-за непогоды, охватившей все Апеннины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Messaggero.

Основной причиной гибели людей стало падение деревьев, вызванное сильным ветром. Большинство жертв стихии находились на момент происшествия в личных автомобилях.

Наиболее сложная метеообстановка сложилась в северной области Венето, где губернатор Лука Дзайя объявил кризисное положение. В частности, в ряде зон, где порывы ветра достигали 130 км/ч, более 100 тыс. людей остались без электроснабжения. В Венеции уровень воды поднялся до 156 см при считающемся критическим в 130 см.

Всего наивысший уровень опасности был объявлен в шести областях на севере и в центре Апеннин. В ряде крупных городов, включая Рим, во вторник, как и в понедельник, будут из соображений безопасности закрыты школы и детские сады. В итальянской столице повалены сотни деревьев.

В Департаменте гражданской защиты сообщили о проведении порядка 5 тыс. операций по оказанию помощи гражданам по всей стране.

Ранее сейсмологи предупреждали о возможном цунами в Италии после землетрясения.