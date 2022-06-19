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Число погибших от наводнений на северо-востоке Индии превысило 60 человек

Число погибших от наводнений на северо-востоке Индии превысило 60 человек Число погибших в результате наводнений и вызванных ими оползней в индийских северо-восточных штатах Ассам и Мегхалая достигло 63 человек.
Другие страны
19 июня 2022 г. 08:42
Число погибших от наводнений на северо-востоке Индии превысило 60 человек

Число погибших в результате наводнений и вызванных ими оползней в индийских северо-восточных штатах Ассам и Мегхалая достигло 63 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье информационное агентство Press Trust of India, ссылаясь на информацию региональных властей.

Ранее местные власти сообщали о 31 погибшем.

По данным информагентства, наводнения, вызванные мощными муссонными ливнями, затронули 3,1 млн человек. Около 10 человек, в том числе трое детей, числятся пропавшими без вести.

По данным телеканала NDTV, в Ассаме в зоне затопления оказалось около 4 тыс деревень, 156 тыс человек перебрались в созданные властями 514 лагерей временного размещения. Ливнями и оползнями повреждены не менее 234 местных дорог и 16 мостов.

Премьер-министр Нарендра Моди в субботу позвонил главному министру Ассама Химанте Бисве Сарме, чтобы узнать о ситуации с наводнением, и заверил, что центральное правительство окажет пострадавшим регионам всю необходимую помощь.

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